Trevisotoday.it - Domenica ecologica a Treviso: code e traffico in tilt sul Put

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi oggi aha portato con sé non poche polemiche e disagi per chi doveva arrivare in città: tantissimi gli eventi in programma nel capoluogo trevigiano a partire dalla mezza maratona mentre nel pomeriggio c'è grande attesa per le premiazioni della Tiramisù World Cup