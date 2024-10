Djokovic incorona Sinner dopo la sconfitta a Shanghai | Ecco perché oggi è imbattibile

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non bastava la vittoria al Masters1000 di Shangai: a rendere la domenica “cinese” di Jannikdavvero indimenticabile è arrivata anche la benedizione dello sfidante battuto, Novak: «Ricorda me, è impressionante. Gioca un tennis ad alto ritmo, cerca di togliere tempo, di soffocare in un certo senso l’avversario. È quello che ho fatto per tanti anni». Se non è un passaggio ufficiale di testimone dal re uscente dei Grande Slam, poco ci manca. L’altoatesino si avvia a chiudere un 2024 super in testa al circuito Atp. Un anno che è stato invece costellato da ombre e luci per Nole, come ammette: «Il mio 2024 non è stato buono ma sono felice per oro olimpico». E nonostante i trionfi, ancheha dovuto fare i conti con non pochi problemi e amarezze: dal caso doping alla morte dell’amata zia.