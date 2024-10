Disturbi alimentari in aumento. Sara Battisti: "Servizi della Asl vanno rafforzati" (Di domenica 13 ottobre 2024) Sara Battisti, consigliera regionale del Pd, in una nota ha spiegato di aver presentato un'interrogazione al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per interrogarlo sulle prestazioni erogate al fine di combattere i Disturbi alimentari: “Aumentano le segnalazioni relativamente alle Frosinonetoday.it - Disturbi alimentari in aumento. Sara Battisti: "Servizi della Asl vanno rafforzati" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024), consigliera regionale del Pd, in una nota ha spiegato di aver presentato un'interrogazione al presidenteRegione Lazio Francesco Rocca per interrogarlo sulle prestazioni erogate al fine di combattere i: “Aumentano le segnalazioni relativamente alle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disturbi alimentari e piacere dei pasti - in programma 'Il cibo e i cinque sensi' - Affrontare i disturbi del comportamento alimentare attraverso un rapporto più consapevole con il cibo. È questo l'obiettivo su cui si incardina il progetto ‘Il Cibo e i cinque sensi’, promosso dall'Associazione Kairos e supportato dall'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di... (Ferraratoday.it)

Disturbi alimentari e piacere dei pasti - in programma 'Il cibo e i cinque sensi' - Affrontare i disturbi del comportamento alimentare attraverso un rapporto più consapevole con il cibo. È questo l'obiettivo su cui si incardina il progetto ‘Il Cibo e i cinque sensi’, promosso dall'Associazione Kairos e supportato dall'assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di... (Ferraratoday.it)

In Heartstopper 3 l'arco narrativo sui disturbi alimentari è davvero potente - L'interpretazione di Locke spezza il cuore, e mostra fino in fondo la sua crescita professionale. A volte, in modo quasi stucchevole: per quanto la visione utopica del racconto di formazione queer di Heartstopper sia rinfrescante e ottimista, può risultare anche fastidiosamente annacquata e lontana dalla realtà. (Gqitalia.it)