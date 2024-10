Diretta Rai Sport Domenica 13 Ottobre 2024 - Calcio Donne Juventus - Roma, Pallavolo, Vela Barcolana (Di domenica 13 ottobre 2024) In vista del weekend, Domenica 13 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione Sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi Sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22. Digital-news.it - Diretta Rai Sport Domenica 13 Ottobre 2024 - Calcio Donne Juventus - Roma, Pallavolo, Vela Barcolana Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In vista del weekend,13, Digital-News.it vi presenta la programmazioneiva della Rai. Sui canali Rai e su RaiHD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventiivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “Laiva”. Dalle 22.

Diretta Rai Sport Domenica 13 Ottobre 2024 - Calcio Donne Juventus - Roma - Pallavolo - Vela Barcolana - Notizie - Recensioni e Palinsesti TV - ore 06:30 Atletica Leggera: La 30 Trentina replica da Trento Telecronaca: Silvano Ploner ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta) ore 07:30 Automobilismo : C. it La programmazione sportiva sulle reti Rai, offre una giornata ricca di appuntamenti in diretta, a partire dalle ore 11:00 su Rai 2 HD con il "TG Sport Mattino" trasmesso dallo studio TV1 di Milano. (Digital-news.it)

Sport in tv oggi domenica 13 ottobre : palinsesto e orari di tutti gli eventi - Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina, dove ci sarĂ la finale del Masters 1000 di Shanghai e quella del Wta 1000 di Wuhan. Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 13 ottobre 2024. (Sportface.it)

Sport in tv oggi (domenica 13 ottobre) : orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - 30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-SPAL (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW) 12. 00 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Trento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW) 15. 30 . 30 ATLETICA – Maratona di Chicago (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN) 15. (Oasport.it)