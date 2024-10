Cataniatoday.it - Diesel sempre più caro, benzina "più leggera": ecco quanto costerà fare un pieno di carburante

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)meno costosa epiù: questa l'indicazione del governo che recepisce le raccomandazioni europee dettate nell'ambito della strategia del Green deal e a cui l'Italia non può sottrarsi per non perdere i fondi del Pnrr. Come anticipato in settimana dal ministro dell'economia