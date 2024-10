Lecceprima.it - Derby con il Brindisi: il Casarano cerca una vittoria di vitale importanza

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) A caccia di unadopo due pareggi di fila, per stare a contatto con le zone alte della classifica del girone H della Serie D. Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, i salentini ospiteranno allo stadio Capozza per affrontare il, in unpugliese dalla lunga storia. Non sarà una gara