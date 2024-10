Cristoforo Colombo era spagnolo ed ebreo? Ecco cosa rivela un nuovo documentario

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 13 ottobre 2024) Possiamo dire addio al vanto di avere un “italiano” quale scopritore delle Americhe? Forse. Il“Columbus DNA: His True Origin” trasmesso ieri, 12 ottobre, dall’emittente nazionale spagnola RTVE sostiene chefosseed. Ad attestarlo sarebbero alcune analisi del Dna fatte sui resti sepolti nella Cattedrale di Siviglia. Le analisi La trasmissione è andata in onda proprio in occasione del Columbus day, ricorrenza che celebra l’arrivo dell’esploratore nelmondo. Gli esperti, guidati da Miguel Lorente, hanno analizzato alcuni campioni prelevati dai resti conservati nella chiesa dove si presume, ma i ricercatori hanno diversi dubbi in merito, riposi l’esploratore. Come riporta il Guardian, il team ha confrontato i prelievi con quelli di parenti e discendenti noti.