Corriere dello Sport – Chelsea, arriva un gioiello dal Brasile? Chi è Gabriel Mec

(Di domenica 13 ottobre 2024) 2024-10-13 16:43:54 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Ad agosto il Gremio aveva raggiunto un accordo con ilper la cessione delsedicenneMec, ma la trattativa non è stata chiusa. A riverlarlo è il portale brasiliano “ge”, secondo cui i Blues hanno inviato una proposta per l’acquisto di Gabariel Mec: pari a 24 milioni di euro al raggiungimento di determinati bonus. Poi, però, l’affare è stato congelato: probabilmente per valutarne in maniera più accurata i progressi tecnici del ragazzo. Gremio fucina di talenti e plusvalenze Il Gremio avrebbe dato così inizio a colloqui con altri club non avendo in ogni caso fretta di vendere il suo astro nascente.