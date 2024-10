Contromano su via Pontina, provoca tre incidenti: la polizia locale lo ferma ed evita una tragedia (Di domenica 13 ottobre 2024) tragedia sfiorata su via Pontina, dove un'auto Contromano ha provocato tre incidenti, senza feriti. Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato. Fanpage.it - Contromano su via Pontina, provoca tre incidenti: la polizia locale lo ferma ed evita una tragedia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)sfiorata su via, dove un'autohato tre, senza feriti. Gli agenti dellalo hannoto.

Contromano per 17 chilometri sulla Pontina : la folle fuga a bordo di una Jeep rubata - Ha rubato una jeep, è stato visto dal figlio del proprietario che l'ha seguito fino all'arrivo dei carabinieri, quindi è iniziata la fuga per 17 chilometri sulla Pontina, in contromano. Una fuga finita quando, altezza del chilometro 20, nei pressi di Pratica di Mare, la vettura rubata è rimasta... (Romatoday.it)

Rocambolesca fuga sulla Pontina : contromano per 17 chilometri sull’auto rubata - . Si va piano piano delineando il quadro di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri sulla Pontina dove un’auto in corsa contromano ha seminato il panico in direzione Latina. La vettura in fuga per circa 17 chilometri inseguita dai carabinieri era stata infatti rubata un paio di giorni prima. Il. (Latinatoday.it)

Aprilia / Percorrono contromano la Pontina dopo aver rubato un Suv ad Anzio - paura e incidenti - APRILIA – Rubano un Suv ad Anzio, percorrono contromano 17 chilometri sulla Pontina e finiscono la loro folle corsa contro un new jersey. . I Carabinieri e la Polizia stradale di Aprilia hanno dovuto penare non poco nel pomeriggio di mercoledì per bloccare, dopo una lunga fuga, i malviventi che, dopo aver rubato un Suv, hanno […] L'articolo Aprilia / Percorrono contromano la Pontina dopo aver ... (Temporeale.info)