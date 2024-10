Laverita.info - Confindustria scarica la Fiat.«Chiedere incentivi è una pazzia»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo l’offensiva audizione del manager Carlos Tavares che pretende soldi per non abbandonare il Paese, Emanuele Orsini lo molla:«Servono piani industriali, non sussidi». Salvini: «L’ad si vergogni». È una svolta del mondo produttivo.