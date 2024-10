Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming (Di domenica 13 ottobre 2024) Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 24 del 13 Ottobre Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. Una delle più grandi novità è un importante cambio di guardia nel cast dei coach. Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di domenica 13 ottobre 2024)di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento.sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità dil’ultima puntata inin TV eladi24 del 13 Ottobreogni edizione didi Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. Una delle più grandi novità è un importante cambio di guardia nel cast dei coach.

