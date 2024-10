Napolitoday.it - Coltellate al volto, alla schiena e all'addome: uomo in codice rosso al Pellegrini

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Gli agenti di polizia dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti la scorsa notte in via Cesare Rosaroll per la segnalazione di unriverso a terra. Il personale del 118 lo stava già soccorrendo: aveva ferite da arma da taglio, all'e al.Gli investigatori