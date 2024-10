Ilgiorno.it - Colpo di fucile nella notte, colpito un ragazzo di 19 anni a Cantù: è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Undi 19è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da undi, in circostanze ancora da chiarire,tra sabato e domenica in un bosco di Capiago Intimiano, frazione del comune di, in provincia di Como. Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: le suesarebbero molto. Non è chiaro, al momento, se si sia trattato di un incidente oppure di un atto doloso, né chi sia stato a sparare. È possibile, come avvenuto in altre occasioni, che ilsia partito accidentalmente da un’arma in mano allo stesso giovane. Il fatto è avvenuto poco prima delle due dizona boschiva tra il paesino di Capiago e il lago di Montorfano. Secondo le prime informazioni, a portare il diciannovenne al pronto soccorso sarebbe stato il padre, chiamato dal figlio sanguinante.