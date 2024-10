Cinisello Balsamo, cede il terreno e viene risucchiato: muore 61enne (Di domenica 13 ottobre 2024) Il terreno sotto i suoi piedi ha ceduto di schianto: un uomo di 61 anni è morto a causa di uno smottamento nei pressi della casa di Cinisello Balsamo, la figlia in stato di choc Ilgiornale.it - Cinisello Balsamo, cede il terreno e viene risucchiato: muore 61enne Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilsotto i suoi piedi ha ceduto di schianto: un uomo di 61 anni è morto a causa di uno smottamento nei pressi della casa di, la figlia in stato di choc

Milano - terreno cede e lo risucchia : muore 61enne a Cinisello Balsamo - Stava cercando di bloccare una infiltrazione nel garage sottostante attraverso uno scavo quando improvvisamente il terreno ha ceduto risucchiandolo ad una profondità di circa due metri e mezzo. Tragedia nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, in via Volta 66. . Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco accorsi con due squadre fra cui personale del nucleo Saf. (Lapresse.it)