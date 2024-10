Cina: prezzi al consumo stabili a settembre (Di domenica 13 ottobre 2024) Pechino, 13 ott – (Xinhua) – I prezzi al consumo in Cina si sono stabilizzati a settembre, nel pieno di una ripresa sostenuta della domanda interna, come mostrato oggi dai dati ufficiali. L’indice dei prezzi al consumo (CPI), principale indicatore dell’inflazione, e’ aumentato dello 0,4% su base annua a settembre, inferiore rispetto a un incremento dello 0,6% in agosto, come riferito dall’Ufficio nazionale di statistica. Su base mensile, il CPI e’ rimasto invariato rispetto al mese precedente. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: prezzi al consumo stabili a settembre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Pechino, 13 ott – (Xinhua) – Ialinsi sonozzati a, nel pieno di una ripresa sostenuta della domanda interna, come mostrato oggi dai dati ufficiali. L’indice deial(CPI), principale indicatore dell’inflazione, e’ aumentato dello 0,4% su base annua a, inferiore rispetto a un incremento dello 0,6% in agosto, come riferito dall’Ufficio nazionale di statistica. Su base mensile, il CPI e’ rimasto invariato rispetto al mese precedente. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : prezzi al consumo stabili a settembre - L’indice dei prezzi al consumo (CPI), principale indicatore dell’inflazione, e’ aumentato dello 0,4% su base annua a settembre, inferiore rispetto a un incremento dello 0,6% in agosto, come riferito dall’Ufficio nazionale di statistica. Pechino, 13 ott – (Xinhua) – I prezzi al consumo in Cina si sono stabilizzati a settembre, nel pieno di una ripresa sostenuta della domanda interna, come ... (Romadailynews.it)

Inflazione contenuta in provincia di Forlì-Cesena : l'analisi dei prezzi al consumo nei primi 8 mesi del 2024 - Inflazione contenuta in provincia di Forlì-Cesena. E' quanto emerge dai dati Istat elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Nei primi otto mesi del 2024 la variazione media dell’indice dei prezzi al consumo rispetto a gennaio-agosto 2023, è stata... (Forlitoday.it)

Inflazione in calo a settembre (+ 0 - 7%). Ma i prezzi di alimentari e prodotti a largo consumo riprendono a salire - Tali effetti sono stati solo in parte compensati dall’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari non lavorati (da -0,5% a +0,3%) e lavorati (da +1,5% a +1,8%). La decelerazione del tasso d’inflazione si deve principalmente ai prezzi dei beni energetici, sia regolamentati (da +14,3% a +10%) sia non regolamentati (da -8,6% a -110%) e, in misura minore, al rallentamento dei prezzi dei servizi ... (Ilfattoquotidiano.it)