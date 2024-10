Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ruth Chepngetich ha vinto la maratona di Chicago e stabilito il nuovo record mondiale sulla distanza. L'atleta keniana ha trionfato in 2h09'57'' conquistando il terzo successo consecutivo e Chicago e abbassando di quasi 2 minuti il primo di 2h11'53'' stabilito lo scorso anno dall'etiope Tigist Assefa a Berlin nel 2023. Chepngetich diventa la L'articolo Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ruthha vinto ladie stabilito il nuovomondiale sulla distanza. L'atleta keniana ha trionfato in 2h09'57'' conquistando il terzo successo consecutivo ee abbassando di quasi 2 minuti il primo di 2h11'53'' stabilito lo scorso anno dall'etiope Tigist Assefa a Berlin nel 2023.diventa la L'articolodicondelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nelpiù amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo - (Adnkronos) – Ruth Chepngetich ha vinto la maratona di Chicago e stabilito il nuovo record mondiale sulla distanza. L'atleta keniana… L'articolo Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo - Chepngetich diventa la […] The post Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo appeared first on L'Identità. L'atleta keniana ha trionfato in 2h09'57'' conquistando il terzo successo consecutivo e Chicago e abbassando di quasi 2 minuti il primo di 2h11'53'' stabilito lo scorso anno dall'etiope Tigist Assefa a Berlin nel 2023. (Lidentita.it)

Chepngetich vince maratona di Chicago con record del mondo - L'atleta keniana ha trionfato in 2h09'57'' conquistando il terzo successo consecutivo e Chicago e abbassando di quasi 2 minuti il primo di 2h11'53'' stabilito lo scorso anno dall'etiope Tigist Assefa a Berlin nel 2023. […]. L'atleta keniana chiude in 2h09'57'' Ruth Chepngetich ha vinto la maratona di Chicago e stabilito il nuovo record mondiale sulla distanza. (Sbircialanotizia.it)