Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 13 ottobre 2024

CHE TEMPO CHE FA STREAMING TV – Questa sera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa 2023-2024. Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al passato. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Poi spazio al solito schema con spazio all'attualità e all'informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, Che tempo Che Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.

Dove vedere oggi – domenica 13 ottobre 2024 – Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

