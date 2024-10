Caos viabilità a Roma sud, quartieri "imprigionati" dal traffico. Ecco cosa sta succedendo (Di domenica 13 ottobre 2024) Si fa sempre più difficile l'accesso a Roma per chi vive nel quartiere di Casal Brunori-Tre Pini, a Roma sud.Caos viabilità a Roma sudCome segnalano diversi cittadini, infatti, dalla chiusura della complanare di via Cristoforo Colombo all'altezza di via Brasini, la viabilità è peggiorata Romatoday.it - Caos viabilità a Roma sud, quartieri "imprigionati" dal traffico. Ecco cosa sta succedendo Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si fa sempre più difficile l'accesso aper chi vive nel quartiere di Casal Brunori-Tre Pini, asud.sudCome segnalano diversi cittadini, infatti, dalla chiusura della complanare di via Cristoforo Colombo all'altezza di via Brasini, laè peggiorata

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 13 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 13. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DOVUTE ANCHE AD UN INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA MENTRE NELLA DIREZIONE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 13 OTTOBRE 2024 ORE 12. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE AL MOMENTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI RISOLTO ANCHE L’INCIDENTE SU VIA PONTINA ORA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2024 ore 11 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE AL MOMENTO CI SONO 5 KILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI ATTENZIONE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA NELLA DIREZIONE OPPOSTA ... (Romadailynews.it)