Cms.ilmanifesto.it - Campi Flegrei, evacuazione con peluche

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il carro attrezzi, l’auto in divieto di sosta, un signore che si precipita in strada in pigiama per scongiurare multa e rimozione forzata. Comincia così la giornata di esercitazione perconil manifesto.