Rompipallone.it - Calciomercato, i Friedkin lo cedono alla Juventus: affare in attacco

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lapotrebbe centrare un colpo molto importante insul: glielodirettamente iLa pausa per le Nazionali serve ai club anche per pensare a ciò che bisogna programmare per il futuro e vale anche per la, che dovrà intervenire suldi gennaio per limare una rosa ben costruita, e con tanti interventi, la scorsa estate, ma che rispetto alle previsioni, sta avendo qualche defezione di troppo. Arkadiusz Milik dovrebbe restare ai box ancora per tanto tempo e lo stesso vale per Gleison Bremer, la cui rottura del legamento crociato del ginocchio è una tegola non indifferente per il percorso in questa stagione.