Calcio: Nations League. Peretz "Situazione non facile ma testa a Italia" (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex Venezia sfiderà domani gli azzurri con la maglia di Israele a Udine UDINE - testa alla partita cercando di non guardare a quello che succede fuori dal campo per la nazionale israeliana. Così il tecnico Ran Ben Shimon nel presentare il match contro l'Italia: "Vediamo e sentiamo tutto quello che Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nations League. Peretz "Situazione non facile ma testa a Italia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex Venezia sfiderà domani gli azzurri con la maglia di Israele a Udine UDINE -alla partita cercando di non guardare a quello che succede fuori dal campo per la nazionale israeliana. Così il tecnico Ran Ben Shimon nel presentare il match contro l': "Vediamo e sentiamo tutto quello che

VOTI Udinese Inter : LAUTARO con la TESTA LIBERA - FRATTESI non solo GOL. LOVRIC fa 2 ERRORI - BIJOL in un momento TERRIBILE - I voti di Udinese Inter, gara di sabato 28 settembre valevole per la settima giornata di Serie A che ha visto trionfare i nerazzurri É stata una gara appassionante, inaugurata da un gol immediato di Frattesi e che i padroni di casa hanno avuto il merito di tenere viva fino all’ultimo. Udinese-Inter è finita 2-3 […]. (Calcionews24.com)

Cancro a testa e collo - questa cattiva abitudine può aumentare il rischio - Negli ultimi anni, importanti studi epidemiologici hanno identificato un legame tra le malattie gengivali non curate e il rischio di sviluppare il cancro. Tuttavia, ancora non erano chiari quali fossero le specie batteriche coinvolte. Ora una nuova ricerca, condotta dai ricercatori del NYU... (Today.it)

“Censurate in tv le immagini della protesta dei tifosi” : l’Agcom apre un’istruttoria su Roma-Udinese - In altre parole, l’accusa è che i video della protesta non siano state adeguatamente diffusi in tv, di fatto rendendola “invisibile“. È questo il sospetto dell’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha avviato un’istruttoria riguardante l’accesso alle immagini per il diritto di cronaca in merito alla contestazione dei sostenitori giallorossi all’Olimpico per Roma-Udinese, ... (Ilfattoquotidiano.it)