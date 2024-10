Calcio, il Forlì tiene il passo della capolista e liquida il Fiorenzuola: galletti secondi (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la sconfitta di sette giorni fa il Forlì torna al successo liquidando con un classico 2-0 il Fiorenzuola mantenendo così il passo della capolista Tau Altopascio vittoriosa anche oggi; le reti tutte nella ripresa portano la firma di Farinelli al 70° e di Menarini al 72°.La cronaca Today.it - Calcio, il Forlì tiene il passo della capolista e liquida il Fiorenzuola: galletti secondi Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo la sconfitta di sette giorni fa iltorna al successondo con un classico 2-0 ilmantenendo così ilTau Altopascio vittoriosa anche oggi; le reti tutte nella ripresa portano la firma di Farinelli al 70° e di Menarini al 72°.La cronaca

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le pagelle di Tau Altopascio-Forlì : un piccolo passo indietro - prestazione da 5 - 5 - Prima sconfitta stagionale per il Forlì che perde lo scontro al vertice contro il Tau Altopascio per 2 a 1. Per i padroni di casa reti di Motti all'8° e Manetti al 77° per il Forlì il momentaneo pari è ad opera di Farinelli al 47°. MARTELLI 6: Incolpevole sulle due reti ma soprattutto... (Forlitoday.it)