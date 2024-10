Calcio femminile, la Juventus batte anche la Roma nel big match della sesta giornata di Serie A. Bene il Milan (Di domenica 13 ottobre 2024) La Vecchia Signora non si ferma davvero più. La Juventus ha vinto il big match valido per il sesto turno della Serie A 2024-2025 di Calcio femminile, sconfiggendo le Campionesse d’Italia della Roma per 2-1 davanti ai più di trentamila spettatori accorsi all’Allianz Stadium per l’occasione. Prova di forza enorme per le bianconere, leader a punteggio pieno con 18 punti. Passaggio a vuoto grave invece per le capitoline, adesso addirittura a nove lunghezze dalla vetta. Un successo confezionato nel primo tempo quello della compagine piemontese, capace di passare in vantaggio con un vero capolavoro firmato da Bonansea al tredicesimo giro di orologio. La centravanti con un insediamento chirurgico è infatti finita a tu per tu con Caesar dopo essere stata servita da uno splendido assist dalla parte opposta del campo di Cascarino. Oasport.it - Calcio femminile, la Juventus batte anche la Roma nel big match della sesta giornata di Serie A. Bene il Milan Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La Vecchia Signora non si ferma davvero più. Laha vinto il bigvalido per il sesto turnoA 2024-2025 di, sconfiggendo le Campionesse d’Italiaper 2-1 davanti ai più di trentamila spettatori accorsi all’Allianz Stadium per l’occasione. Prova di forza enorme per le bianconere, leader a punteggio pieno con 18 punti. Passaggio a vuoto grave invece per le capitoline, adesso addirittura a nove lunghezze dalla vetta. Un successo confezionato nel primo tempo quellocompagine piemontese, capace di passare in vantaggio con un vero capolavoro firmato da Bonansea al tredicesimo giro di orologio. La centravanti con un insediamento chirurgico è infatti finita a tu per tu con Caesar dopo essere stata servita da uno splendido assist dalla parte opposta del campo di Cascarino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio serie B femminile : il Cesena non fa sconti e domina contro la Vis Mediterranea - Il Cesena si impone con un 3-0 netto contro la Vis Mediterranea. Il match era valido per il sesto turno della serie B femminile. Primo tempo 5’ pt - Tironi sulla fascia, passaggio in area per Di Luzio che in scivolata prova a segnare: la difesa pronta mette in angolo. 14’ pt - Tironi... (Cesenatoday.it)

Calcio serie B femminile : il Cesena non fa sconti e domina contro la Vis Mediterranea - Il Cesena si impone con un 3-0 netto contro la Vis Mediterranea. Il match era valido per il sesto turno della serie B femminile. Primo tempo 5’ pt - Tironi sulla fascia, passaggio in area per Di Luzio che in scivolata prova a segnare: la difesa pronta mette in angolo. 14’ pt - Tironi... (Today.it)

Calcio femminile - vittorie di Fiorentina e Inter negli anticipi del 6° turno di Serie A - Al Ferruccio Trabattoni il gol di Michela Cambiaghi al 12? ha regalato i tre punti alle nerazzurre. Sono previsti almeno 30mila gli spettatori sugli spalti dell’impianto piemontese. Fiorentina e Inter protagoniste quest’oggi e i pronostici, da questo punto di vista, sono stati rispettati. . 30). Vittoria esterna della Beneamata sul rettangolo verde del Como. (Oasport.it)