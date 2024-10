Calcio: Cagliari. A parte Lapadula, Jankto, Pavoletti e Wieteska (Di domenica 13 ottobre 2024) Domenica in campo per gli uomini di Nicola in vista del Torino Cagliari - Domenica in campo per il Cagliari di Davide Nicola, impegnato questa mattina al CRAI Sport Center in una nuova seduta di allenamento in vista del match casalingo contro il Torino alla ripresa del campionato. Dopo l'attivazione Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Cagliari. A parte Lapadula, Jankto, Pavoletti e Wieteska Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Domenica in campo per gli uomini di Nicola in vista del Torino- Domenica in campo per ildi Davide Nicola, impegnato questa mattina al CRAI Sport Center in una nuova seduta di allenamento in vista del match casalingo contro il Torino alla ripresa del campionato. Dopo l'attivazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La Stella azzurra espugna il parquet di Cagliari - Ivan Begic migliore in campo - Una Wecom-Ortoetruria solida, autorevole e molto ben registrata in campo espugna il difficilissimo parquet di Cagliari e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. L'Esperia è un'avversaria che si manifesta subito ostica, con ottime individualità e un efficace gioco di squadra... (Viterbotoday.it)

Cagliari - Nicola PUNTA su di lui a centrocampo : la SCELTA in vista della JUVENTUS - A proposito del successo in […]. Una trasferta difficile per i sardi, ma che arriva nel momento migliore dopo le vittorie in Coppa Italia e campionato. Davide Nicola, tecnico del Cagliari, potrebbe aver preso la sua decisione per il centrocampo rossoblu Domenica all’ora di pranzo il Cagliari di Davide Nicola se la vedrà con la Juventus. (Calcionews24.com)

Conte : “Cagliari un campo difficile - sulle palle lunghe ci hanno messi in difficoltà ” - Antonio Conte a Sky Sport, dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari Queste le parole di Antonio Conte, dopo l’importante vittoria del suo Napoli … L'articolo Conte: “Cagliari un campo difficile, sulle palle lunghe ci hanno messi in difficoltà ” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)