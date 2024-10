Ilgiorno.it - Cade dalla scala dentro casa. Grave anziano

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) BARBATA (Bergamo) È stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso, quello usato dai soccorritori per indicare la maggiore gravità, il sessantottenne rimasto feritomente dopo una caduta da un. Quello che alla prima ricostruzione appare come un infortunio domestico, è accaduto ieri pomeriggio nel paese della pianura Sud-orientale a 31 chilometri dal capoluogo. La chiamata al 112 è partita intorno alle 16.30, quando il pensionato è precipitato da unaa pioli all’interno di un edificio di via Po al civico 38, presumibilmente la sua abitazione. Sul posto sono giunte poco dopo un’automedica e un’ambulanza appunto in codice rosso ma, data la gravità della situazione valutata dai sanitari, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo. Il ferito è stato stabilizzato e trasferito in ospedale.