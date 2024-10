Liberoquotidiano.it - Bruciano soldi e poi battono cassa

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il tempo è galantuomo e alla fine lo scempio industriale di Stellantis non può più essere ignorato da nessuno, neanche dalla sinistra che ha fatto da reggicoda agli eredi degli Agnelli, sperando di ricavarne un dividendo politico. Noi avevamo ragione e loro torto. Carlos Tavares è a fine corsa, ha gestito il gruppo automobilistico deprimendo fino al collasso marchi storici come Lancia, Maserati e Alfa Romeo, la Fiat è appesa al destino della Grande Panda (prodotta in Serbia), negli Stati Uniti i concessionari sono pieni di auto invendute, il motore elettrico sta fulminando i posti di lavoro.