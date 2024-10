Ilrestodelcarlino.it - Bramante alla seconda vittoria stagionale

(Di domenica 13 ottobre 2024)83 porto recanati 54: Crescenzi 2, Ricci 12, Sgarzini 10, Ferretti, Ferri 11, Nicolini E. 2, Centis 6, Rinaldi 12, Stefani 23, Panzieri 5, Lanci. All. Nicolini M. ATTILA PORTO RECANATI: Mancini 10, Buffarini, Gamazo 21, Rapini, Cingolani 2, Caverni, Redolf ne, Cicconi Massi 11, Falaschini, Montanari 5, Ciribeni 5, Sichetti ne. All. Scalabroni Parziali: 23-11, 22-13, 27-10, 11-20. Progressivi: 23-11, 45-24, 72-34, 83-54. Usciti per 5 falli: Mancini, Caverni e Montanari (Porto Recanati)per il. Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale con Recanati, ieri pomeriggio davanti al pubblico amico del PalaMegabox i ragazzi di coach Nicolini si sono subito riscattati. Una partita sempre in pugno per i biancoblu. Ricci e compagni sono subito forte. Nel primo quarto i locali sono già lontano (23-11).