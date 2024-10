Bradisismo, una scossa dà il buongiorno (Di domenica 13 ottobre 2024) Una scossa di magnitudo 2.6 è stata avvertita alle ore 08.07 dalla popolazione flegrea. Il sisma si è sprigionato a 2.4 km di profondità ed ha avuto come epicentro Contrada Pisciarelli. LEGGI ANCHE: Esercitazione di Protezione Civile: alcuni dubbi dei cittadini Bradisismo, una scossa dà il buongiorno Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unadi magnitudo 2.6 è stata avvertita alle ore 08.07 dalla popolazione flegrea. Il sisma si è sprigionato a 2.4 km di profondità ed ha avuto come epicentro Contrada Pisciarelli. LEGGI ANCHE: Esercitazione di Protezione Civile: alcuni dubbi dei cittadini, unadà ilIl Blog di Giò.

Bradisismo - una scossa risveglia i Campi Flegrei - A seguire, sono stati avvertiti altri eventi sismici di bassa intensità. Dopo un lunghissimo periodo di tranquillità i Campi Flegrei riprendono a ballare. Seguono aggiornamenti. LEGGI ANCHE: Bradisismo, Direttore Osservatorio: “Il fenomeno non è finito” The post Bradisismo, una scossa risveglia i Campi Flegrei appeared first on Il Blog di Giò. (Ilblogdigio.it)