Bosnia-Ungheria (Uefa Nations League A, 14-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 13 ottobre 2024) Nel gruppo 3 della Lega A di Nations League sembrano essere Germania e Olanda le nazionali deputate a giocarsi il primo posto: Ungheria e Bosnia sono rispettivamente al terzo e quarto posto in graduatoria. I magiari hanno 2 punti in classifica e sono reduci dal pareggio interno con l'Olanda di venerdì notte, colto in rimonta

Bosnia-Erzegovina vs Ungheria – pronostico - formazioni - notizie sulle squadre - La Bosnia-Erzegovina e l’Ungheria cercheranno di ottenere la prima vittoria della UEFA Nations League 2024-25 quando si affronteranno lunedì 14 ottobre a Zenica. Notizie dalle squadre La Bosnia non potrà contare su Adrian Leon Barisic ed Ermedin Demirovic, che dovranno scontare un’ammonizione di una partita per accumulo di cartellini gialli. (Sport.periodicodaily.com)

Bosnia-Ungheria : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadion Bilino Polje andrà in scena la sfida tra Bosnia-Ungheria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadion Bilino Polje di Zenica si giocherà la sfida di Nations League tra Bosnia-Ungheria. Le probabili formazioni Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj; […]. (Calcionews24.com)

Bosnia-Ungheria (Uefa Nations League A - 14-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - I magiari hanno 2 punti in classifica e sono reduci dal pareggio interno con l’Olanda di venerdì notte, colto in rimonta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Nel gruppo 3 della Lega A di Nations League sembrano essere Germania e Olanda le nazionali deputate a giocarsi il primo posto: Ungheria e Bosnia sono rispettivamente al terzo e quarto posto in graduatoria. (Infobetting.com)