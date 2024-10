Ballando con le stelle cosa è successo nella terza puntata | classifica

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) –dicon le2024 ieri sera, sabato 12 ottobre. Mentre Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, in vetta alla, ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini che nessuno sa’ di Renato Zero, Alan Friedman e Sonia Bruganelli sono finiti allo spareggio. Ma nessun concorrente è stato eliminato dallo storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. “Difficilmente mi alzo in piedi per applaudire qualcuno”, ha detto la presidente della Giuria Carolyn Smith dopo l’esibizione di Guaccero-Pernice. Esibizione apprezzata non solo dal pubblico ma anche dai giudici Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia, si è esibita in uno slowfox sulle note di ‘Back to Black’ di Amy Winehouse.