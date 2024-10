Avellino-Casertana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di domenica 13 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Avellino-Casertana, match valido per la nona giornata del girone C di Serie C 2024/2025. I Lupi irpini sono in risalita dopo un avvio di stagione da incubo: la vittoria contro il Foggia ha sbloccato i biancoverdi, che si sono ripetuti anche sul campo del Crotone con un netto 4-0. Importante ora per Patierno e compagni dare continuità contro la Casertana, reduce dal ko interno per 3-1 contro il Catania della scorsa giornata. Avellino-Casertana: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 19.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la nona giornata del girone C di/2025. I Lupi irpini sono in risalita dopo un avvio di stagione da incubo: la vittoria contro il Fa ha sbloccato i biancoverdi, che si sono ripetuti anche sul campo del Crotone con un netto 4-0. Importante ora per Patierno e compagni dare continuità contro la, reduce dal ko interno per 3-1 contro il Catania della scorsa giornata.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 19.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

LIVE – Avellino-Casertana - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Derby infuocato quello dello stadio Partenio-Lombardi tra le due formazioni campane: non sono partite benissimo, anche se i lupi dopo il cambio di guida tecnica hanno ottenuto due vittorie, solo un successo invece per gli ospiti che si trovano dietro in classifica. 30 The post LIVE – Avellino-Casertana, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Avellino-Casertana - i convocati di mister Biancolino - In vista del match tra Avellino e Casertana, valido per la nona giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson; Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38... (Avellinotoday.it)

Avellino-Casertana - Iori : "Lupi forti - ma possiamo metterli in difficoltà. Ci sono tre assenti" - Alla ricerca del riscatto. Smaltita la delusione per la sconfitta interna con il Catania, la Casertana riparte e si prepara al match contro l'Avellino, in programma domenica 13 ottobre allo Stadio Partenio-Lombardi. Manuel Iori interviene in conferenza stampa e presenta il derby: "Ho visto una... (Casertanews.it)