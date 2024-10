Atp Anversa 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Stefanos Tsitsipas sarà la prima testa di serie di un tabellone probabilmente un po’ più spoglio rispetto a quanto siamo abituati a vedere in Belgio. L’altro top-25 dovrebbe essere il solo Felix Auger-Aliassime. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttatramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.