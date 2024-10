Atletica: Maratona Chicago. Ruth Chepngetich polverizza record del mondo (Di domenica 13 ottobre 2024) La kenyana chiude in 2h09'57" Chicago (USA) - Nuovo record del mondo nella Maratona femminile: a firmarlo è Ruth Chepngetich, 30enne kenyana, capace di vincere a Chicago abbattendo di 1'56" il record precedente, chiudendo in 2h09'57". Chepngetich ha infranto il tempo dell'etiope Tigst Assefa, che il Ilgiornaleditalia.it - Atletica: Maratona Chicago. Ruth Chepngetich polverizza record del mondo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La kenyana chiude in 2h09'57"(USA) - Nuovodelnellafemminile: a firmarlo è, 30enne kenyana, capace di vincere aabbattendo di 1'56" ilprecedente, chiudendo in 2h09'57".ha infranto il tempo dell'etiope Tigst Assefa, che il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maratona : clamoroso record di Chepngetich a Chicago - prima donna sotto le 2 ore e 10 minuti - In campo maschile, il successo è andato a un altro kenyano, John Korir, in 2h02’43”. The post Maratona: clamoroso record di Chepngetich a Chicago, prima donna sotto le 2 ore e 10 minuti appeared first on SportFace. Ha del clamoroso il record fatto segnare da Ruth Chepngetich nella maratona femminile. (Sportface.it)