Atletica Andrea Agrusti e Sara Vitiello vincono i Campionati Italiani della 35 km di marcia

(Di domenica 13 ottobre 2024)hanno vinto i Campioni35 km di, andati in scena sulle strade di Prato. Il 29enne sardo ha conquistato il primo tricolore sulla distanza, dopo che a fine giugno si era imposto sui 10 km a La Spezia. Il portacolori delle Fiamme Gialle, quindicesimo in questa specialità agli ultimi Mondiali, ha tagliato il traguardo in 2h33:06 davanti ad Aldo Andrei (2h33:35) e a Teodorico Caporaso (2h33:45). La 28enne emiliana è riuscita a scendere sotto il muro delle tre ore e a imporsi con il crono di 2h58:22, seguita da Rosetta La Delfa (3h05:36 a 47 anni) e Sofia Fiorini (3h06:18) sotto gli occhi di Antonella Palmisano, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Campionesse d’Europa in carica. Si trattaseconda affermazione di fila per la reggiana, oggi decisamente superiore rispetto alla concorrenza nella località toscana.