Arnautovic gonfia il petto: «Ecco chi siamo! Voi giornalisti parlate»

(Di domenica 13 ottobre 2024)ildopo la doppietta nella vittoria tra Austria e Norvegia. L’attaccante dell’Inter anche contro i colleghi. ORGOGLIOSI – Marko, autore di una doppietta in Austria-Norvegia, ha parlato subito dopo la partita ai colleghi di ligaportal: «Serata eccezionale. Dopo la sconfitta con la Norvegia all’andata e il pareggio con la Slovenia, voiavevate già qualcosa di nuovo su cui scrivere, tutti parlavano: ‘Questo, quello, non funziona’. Vi abbiamo mostrato chie cosa posfare: sono davvero orgoglioso della squadra perché ha ottenuto una prestazione così grande e poi sono arrivati ????anche tanti gol. A volte nel calcio, capita di avere una piccola crisi di forma, grazie a Dio per noi sono state solo due partite. Oratornati, vogliamo vincere il girone: è tutto nelle nostre mani.