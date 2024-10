Al Festival InnovaComiX di Lugano premiati i fumettisti vincitori del Cygne d'Or (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sono stati assegnati ieri sera, a Lugano, nell'ambito di InnovaComiX, l'International Comic Art Festival che con questa sua prima edizione ha riportato nella cittĂ svizzera l'arte del fumetto, i premi Cygne d'Or, in 5 sezioni, e il premio Gran Prix CittĂ di Lugano. Liberoquotidiano.it - Al Festival InnovaComiX di Lugano premiati i fumettisti vincitori del Cygne d'Or Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Sono stati assegnati ieri sera, a, nell'ambito di, l'International Comic Artche con questa sua prima edizione ha riportato nella cittĂ svizzera l'arte del fumetto, i premid'Or, in 5 sezioni, e il premio Gran Prix CittĂ di

Festival: a Lugano al via InnovaComiX - il mondo dei fumetti con 76 artisti e 47 incontri

(Adnkronos) – Al via, da venerdì 11 ottobre a domenica 13, la prima edizione di InnovaComiX-Lugano International Comic Art Festival in Villa Ciani, a Lugano, con un programma ricchissimo di appuntamenti e presenze. Un punto di incontro nazionale e internazionale dove 76 artisti provenienti da 10 paesi dialogheranno con il pubblico di appassionati, collezionisti, addetti

