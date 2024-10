Ilrestodelcarlino.it - A Savignano ’Il coraggio di costruire la pace’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Carlo Cefaloni, Gianni Varani, don Enzo Zannoni, Giorgio Pieri, Ada Campi, Paolo Di Paolo, don Filippo Cappelli, Liana Mussoni, don Claudio Burgio saranno i protagonisti della rassegna di conferenze, cinema, teatro e arte, organizzata dalla unità pastorale dial cinema teatro Moderno, titolata "Ildila pace" dal 17 ottobre al 12 dicembre. Alla presentazione don Piergiorgio Farina e l’assessore Alessio Tomei. Nove gli appuntamenti in programma, cinque conferenze da giovedì 17 ottobre a giovedì 28 novembre, tre proiezioni per il cineforum, "La grande luce", con la partecipazione di don Filippo Cappelli, e uno spettacolo teatrale. Poi la mostra "L’uomo non è il suo errore", all’Istituto di istruzione superiore Marie Curie. Il via giovedì 17 ottobre con la conferenza di Carlo Cefaloni, redattore di Città nuova.