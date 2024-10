A Gaza come ne “La vita è bella”: così il giornalista francofono Rami tutela l’infanzia del figlio. L’anteprima del reportage di Arte.Tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Rami è un giornalista palestinese francofono, e fin dallo scoppio della nuova guerra a Gaza ha scelto di tutelare l’infanzia e l’innocenza di suo figlio Walid, inventando per lui una sorta di “mondo parallelo” nonostante le bombe, le privazioni e i pericoli. come nel film di Roberto Benigni “La vita è bella”, Rami riscrive la storia giorno per giorno per il suo bambino, sotto forma di favola. Il reportage completo è visibile su Arte.Tv L'articolo A Gaza come ne “La vita è bella”: così il giornalista francofono Rami tutela l’infanzia del figlio. L’anteprima del reportage di Arte.Tv proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - A Gaza come ne “La vita è bella”: così il giornalista francofono Rami tutela l’infanzia del figlio. L’anteprima del reportage di Arte.Tv Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024)è unpalestinese, e fin dallo scoppio della nuova guerra aha scelto diree l’innocenza di suoWalid, inventando per lui una sorta di “mondo parallelo” nonostante le bombe, le privazioni e i pericoli.nel film di Roberto Benigni “La”,riscrive la storia giorno per giorno per il suo bambino, sotto forma di favola. Ilcompleto è visibile su.Tv L'articolo Ane “La”:ildeldeldi.Tv proviene da Il Fatto Quotidiano.

