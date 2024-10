Quotidiano.net - Zelensky vede il Papa: pace giusta possibile. Cronista ucraina morta nel carcere russo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) "La questione del riportare a casa la nostra gente dalla prigionia è stata il fulcro del mio incontro col. Contiamo sull’assistenza della Santa Sede per aiutare a riportare indietro gli ucraini fatti prigionieri dalla Russia". È lo stesso presidente ucraino, Volodymyr, a illustrare, con un post sul social X, il contenuto dell’udienza di ieri mattina davanti a Bergoglio. "Una", ha ribadito il presidente ucraino che ha donato alun dipinto sul massacro di Bucha. Chi non tornerà più casa, però, è la giornalista, Viktoria Roshchyna, detenuta in Russia dall’agosto del 2023: èa 27 anni, come confermato da Kiev. Roshchyna era stata catturata mentre lavorava nei territori occupati da Mosca. Aveva fatto un lungo sciopero della fame per affermare i suoi diritti. Kiev ha aperto un’inchiesta.