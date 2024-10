Zaia, riprende quota l?ipotesi terzo mandato per le Regioni: la decisione dopo il voto in Liguria e Umbria (Di sabato 12 ottobre 2024) terzo mandato per i presidenti di Regione, la partita non è del tutto chiusa. Dipende soprattutto da come andranno le elezioni nelle tre Regioni chiamate al voto questo autunno: Liguria Ilgazzettino.it - Zaia, riprende quota l?ipotesi terzo mandato per le Regioni: la decisione dopo il voto in Liguria e Umbria Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024)per i presidenti di Regione, la partita non è del tutto chiusa. Dipende soprattutto da come andranno le elezioni nelle trechiamate alquesto autunno:

Regionali Campania - Petitto : "Terzo mandato di De Luca? Non è previsto dalla legge" - "De Luca non può ambire al terzo mandato perché non è previsto dalla legge nazionale. Potrà trovare qualche escamotage; noi siamo aperti al confronto, che è mancato in questi 4 anni di amministrazione". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo di Moderati e Riformisti... (Avellinotoday.it)

Napoli. Vincenzo De Luca è pronto a ricandidarsi per un terzo mandato - Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Il governatore campano Vincenzo De Luca non molla: è pronto a ricandidarsi per un terzo mandato nonostante il no del Pd di Elly Schlein. “Non so più come dirlo. Ma De Luca annuncia che si candiderà senza il sostegno del suo partito. . “L’importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita”. (Laprimapagina.it)