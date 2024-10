Volley femminile, Velasco: “La squadra non aveva bisogno di motivazione, ma di sicurezza” (Di sabato 12 ottobre 2024) “È la prima volta dopo la vittoria che riguardo le immagini. Un po’ perché non vado a vedere indietro e poi non ho avuto l’opportunità e devo dire che mi sono emozionato. Noi ci stiamo rendendo conto adesso di quello che abbiamo fatto. Ma lì, partita per partita, punto a punto”. Le parole di Julio Velasco, il tecnico della Nazionale femminile di Volley, commentando al Festival dello Sport di Trento le immagini della conquista dell’oro olimpico a Parigi 2024. “Noi allenatori dobbiamo trasmettere alla squadra quello di cui ha bisogno. Questa squadra veniva da un anno difficile, era molto chiacchierata e aveva bisogno di tranquillità. Di combattere l’ansia, di vivere momento su momento. Non c’era bisogno di motivarle ma di trasmettere sicurezza e quindi ho cercato di restare impassibile ma dentro di me è diverso. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “È la prima volta dopo la vittoria che riguardo le immagini. Un po’ perché non vado a vedere indietro e poi non ho avuto l’opportunità e devo dire che mi sono emozionato. Noi ci stiamo rendendo conto adesso di quello che abbiamo fatto. Ma lì, partita per partita, punto a punto”. Le parole di Julio, il tecnico della Nazionaledi, commentando al Festival dello Sport di Trento le immagini della conquista dell’oro olimpico a Parigi 2024. “Noi allenatori dobbiamo trasmettere allaquello di cui ha. Questaveniva da un anno difficile, era molto chiacchierata edi tranquillità. Di combattere l’ansia, di vivere momento su momento. Non c’eradi motivarle ma di trasmetteree quindi ho cercato di restare impassibile ma dentro di me è diverso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley A1 femminile - la Wash4Green Pinerolo vuole sbloccare la sua classifica - La Wash4Green Pinerolo non ha sfigurato contro una delle candidate allo scudetto. Non sono arrivati punti in classifica, ma la prestazione c'è stata eccome. E adesso arriva il momento della prima trasferta del campionato e si tratterà di un derby. Le pinelle giocheranno a Novara domani alle... (Torinotoday.it)

Volley A1 femminile - Bartoccini MC Restauri Perugia - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia : le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Vigilia di seconda giornata di campionato per la Bartoccini MC Restauri Perugia che cerca i primi punti della stagione sempre in gara casalinga. Al Palabarton, domenica 13 ottobre, le Black Angels ricevono la visita della Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia, formazione reduce dalla sconfitta al... (Perugiatoday.it)

Gbt Volley Palermo - al via il campionato di B2 femminile : il debutto a Mascalucia - E' tutto pronto per la GBT Volley Palermo, che domenica 13 ottobre scenderà in campo a Mascalucia nella prima giornata del campionato femminile di serie B2. Appuntamento alle 17,30 in quello che potrebbe già essere un primo scontro diretto. Dopo un’intensa preparazione estiva, la squadra... (Palermotoday.it)