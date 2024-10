Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta (Di sabato 12 ottobre 2024) Vigilia di seconda giornata di campionato per la Bartoccini MC Restauri Perugia che cerca i primi punti della stagione sempre in gara casalinga. Al Palabarton, domenica 13 ottobre, le Black Angels ricevono la visita della Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia, formazione reduce dalla sconfitta al Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, Bartoccini MC Restauri Perugia - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Vigilia di seconda giornata di campionato per laMCche cerca i primi punti della stagione sempre in gara casalinga. Al Palabarton, domenica 13 ottobre, le Black Angels ricevono la visita dellaOnd. Del, formazione reduce dalla sconfitta al

