Villas-Boas su Conceiçao: "Via dal Porto per il padre. E' un crac, quelli come lui costano" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente del Porto Andrè Villas-Boas è intervento a margine del Festival dello Sport a Trento e ha rivelato il motivo che sta alla base Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente delAndrèè intervento a margine del Festival dello Sport a Trento e ha rivelato il motivo che sta alla base

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Villas-Boas sull'arrivo di Conceicao alla Juve : "Cessione legata all'addio del padre al Porto" - Il presidente del Porto Andrè Villas-Boas è intervento a margine del Festival dello Sport a Trento e ha rivelato il motivo che sta alla base... (Calciomercato.com)

Villas-Boas su Conceicao : “Ovvio che la Juventus abbia dovuto pagare tanto per il prestito” - Si tratta di un prestito senza opzione di riscatto per la cifra di sette milioni che può arrivare fino a dieci milioni di euro. . Pensavamo fosse meglio per tutti che quest’anno andasse a giocare in prestito”. Per questo abbiamo trovato questo accordo con la Juventus. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, André Villas-Boas ha parlato del prestito di Francisco Conceição alla Juventus: ... (Sportface.it)

Conceicao - parla il presidente del Porto Villas-Boas : «È un crack! Ecco qual è l’accordo con la Juve» - Le sue dichiarazioni Il presidente del Porto André Villas-Boas ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW dal Festival dello Sport a Trento. Conceicao: il presidente del Porto, Villas-Boas, ha parlato del trasferimento dell’esterno portoghese. Le parole su Conceicao, arrivato in estata alla Juve dai portoghesi. (Calcionews24.com)

Villas-Boas : «Voglio bene all’Inter. Inzaghi? Lavoro straordinario!» - RICORDI – In queste ore ha parlato al Festival dello Sport di Trento il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Ho passato un anno e mezzo che mi ha toccato nel cuore. È un giocatore importante per noi, vediamo come va. È in corso in questi giorni a Trento il Festival dello Sport. Alla fine c’era una componente emozionale, legata a suo padre e insieme al suo agente abbiamo deciso che era meglio ... (Inter-news.it)