Vicenza operaio di 25 anni muore mentre lavora da Tecnomat | schiacciato da un bancale di finestre

(Di sabato 12 ottobre 2024) Aveva 25ed è morto oggi in un incidente sul posto di lavoro, avvenuto alladi Altavilla Vicentina, in provincia di Vincenza. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimastoda undiva allo stoccaggio del materiale in un’area del grande magazzino della catena, nota a tutti per i prodotti di edilizia e bricolage. Leerano pronte per essere stoccate in un’area esterna quando il carico è piombato addosso al 25enne. A dare l’allarme sono stati i colleghi presenti sul posto, tra l’altro in un’area, secondo quanto appreso da Ansa, dove i clienti ritirano la merce acquistata. I sanitari del Suem 118 hanno prestato le prime cure per poi trasportare in condizioni gravissime il giovane all’ospedale San Bortolo di. Poco più tardi però il 25enne è morto a causa dei traumi riportati.