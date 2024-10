Vicenza-Lumezzane (domenica 13 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 12 ottobre 2024) Uscite sconfitte entrambe nell’ultimo turno e già lontane dal primo posto, Vicenza e Lumezzane si affrontano quest’oggi per cercare di invertire il trend e ripartire di slancio all’inseguimento del Padova capolista del girone A della Serie C. I berici hanno perso un tiratissimo scontro diretto di misura, affrontando una squadra capace di far valere la maggior qualità e vendicandosi dell’eliminazione patita negli ultimi playoff. Continua il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Vicenza-Lumezzane (domenica 13 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Uscite sconfitte entrambe nell’ultimo turno e già lontane dal primo posto,si affrontano quest’oggi per cercare di invertire il trend e ripartire di slancio all’inseguimento del Padova capolista del girone A della Serie C. I berici hanno perso un tiratissimo scontro diretto di misura, affrontando una squadra capace di far valere la maggior qualità e vendicandosi dell’eliminazione patita negli ultimi playoff. Continua il InfoBetting: Scommesse Sportive e

LR Vicenza-Lumezzane : arbitrerà Cerbasi della sezione di Arezzo - La gara LR Vicenza-Lumezzane, in programma domenica 13 ottobre con inizio alle ore 15, sarà diretta da Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. L'arbitro toscano non ha nessun precedente con i biancorossi, mentre ha diretto il Lumezzane due volte. Gli assistenti del direttore di gara saranno... (Vicenzatoday.it)

LR Vicenza-Lumezzane : prevendita attiva - La società LR Vicenza ha comunicato che è attiva dalla ore 16:00 di martedì 8 ottobre, la prevendita per la gara LR Vicenza-Lumezzane, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C NOW, che si disputerà allo stadio Romeo Menti, domenica 13 ottobre, alle ore 15:00. . . Di seguito i prezzi. (Vicenzatoday.it)