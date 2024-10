Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 12:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)DEL 12 OTTOBREORE 12.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 FIRENZE-CODE PER LAVORI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE PER LAVORI SULLA A24-TERAMO CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E SALARIA SEMPRE SUL RACCORDO MA IN CARREGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE SULL’AURELIA PER UN INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA CASSIA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO IN DIREZIONE VITERBO E PIÙ AVANTI CODE PER TRAFFICO TRA IL BIVIO PER BASSANONO E SUTRI.