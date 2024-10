Utili sopra le attese Ricavi a 4332 miliardi

Quotidiano.net - Utili sopra le attese. Ricavi a 43,32 miliardi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Jp Morgan (in foto: il ceo Jamie Dimon) ha riportato risultati per il terzo trimestre che hanno superato ledegli analisti sia per quanto riguarda sia glisia i. Nel periodo la banca ha generatoper 12,9di dollari, mentre ihanno totalizzato quota 43,32rispetto ai 41,63previsti.