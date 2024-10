Ilfattoquotidiano.it - Usa, Trump vuole “l’operazione Aurora”: deportazioni di massa e pena di morte per gli immigrati che uccidono cittadini americani

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Operazione”: Donaldha battezzato così ad, Colorado, la più grande deportazione didi migranti illegali che ha promesso in caso di vittoria. “Oggi annuncio che, una volta entrato in carica, avremo un’operazionea livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge”, ha assicurato, evocando il ricorso all’Alien Enemies Act del 1798. “L’invasione – ha detto – verrà fermata. I voli dei migranti termineranno e l’app di Kamala per gliclandestini verrà chiusa immediatamente entro 24 ore. Quello stesso giorno inizieremo a trovare e deportare ogni singolo membro di una gang diclandestini dal nostro Paese. Li faremo uscire, sarà un’importante impresa nazionale”, annunciando l’impiego di squadre d’élite della polizia doganale, di frontiera e di altre forze dell’ordine federali.