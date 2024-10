Liberoquotidiano.it - Usa 2024, Trump agli americani all'estero: "Stop doppia tassazione"

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Usa, 12 ottobreha annunciato di voler eliminare laper gliche vivono all': "Gli Stati Uniti tassano i cittadini senza considerare dove vivono nel mondo, il che è diverso dalla maggior parte degli altri paesi che utilizzano labasata sulla residenza. La maggior parte degliche vivono all'non pagano tasse negli Stati Uniti, ma presentare le dichiarazioni può essere un processo complicato e per coloro che vivono in una giurisdizione che non ha un trattato fiscale con gli Stati Uniti potrebbe significare pagare le tasse due volte". TruthFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev