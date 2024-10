Lanazione.it - Una giornata di screening odontoiatrico per i bambini

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una ’diperin età scolare’: l’iniziativa, voluta dall’assessore comunale Giuseppe Giordano, si terrà mercoledì prossimo in Sala Patrizi in via di Città 75, organizzata in collaborazione con il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria del professor Simone Grandini. Laha come obiettivo quello di sensibilizzare isull’importanza di una corretta igiene orale e prevenire eventuali problemi odontoiatrici attraverso un’attività informativa e unonon invasivo. "Sensibilizzare ifin da piccoli – ha sottolineato Giordano – è strumento prezioso per prevenire problemi futuri".